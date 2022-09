Cantieri per nuove strade e nuova segnaletica in tutta Fiumicino: il punto sui lavori (Di sabato 10 settembre 2022) Fiumicino – “Continua l’opera di ammodernamento del territorio. Dopo l’approvazione della manovra finanziaria di fine luglio abbiamo riattivato la macchina comunale per intervenire sulle molteplici località del Comune”. Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che snocciola poi tutti i Cantieri aperti, e in fase di conclusione, in tutte le zone della città: “Abbiamo completato l’asfaltatura di via del Granaretto a Palidoro, lavori che si vanno ad aggiungere a quelli già fatti in precedenza sia sul sedime stradale sia quelli realizzati nella vicina scuola”. “Sono in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza via Ovodda ad Aranova, mentre stanno per partire i lavori di messa in sicurezza idraulica e i ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022)– “Continua l’opera di ammodernamento del territorio. Dopo l’approvazione della manovra finanziaria di fine luglio abbiamo riattivato la macchina comunale per intervenire sulle molteplici località del Comune”. Ad annunciarlo è l’assessore aiPubblici del Comune di, Angelo Caroccia, che snocciola poi tutti iaperti, e in fase di conclusione, in tutte le zone della città: “Abbiamo completato l’asfaltatura di via del Granaretto a Palidoro,che si vanno ad aggiungere a quelli già fatti in precedenza sia sul sedime stradale sia quelli realizzati nella vicina scuola”. “Sono in fase di completamento idi messa in sicurezza via Ovodda ad Aranova, mentre stanno per partire idi messa in sicurezza idraulica e i ...

