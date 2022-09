Cagliari, Radunovic: “Il Benevento lotterà per la A, su Forte ho fatto il possibile” (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Prestazione da incorniciare per Boris Radunovic nella vittoria sul Benevento al Ciro Vigorito. Il portiere del Cagliari ha sbarrato la strada alla Strega più di una volta rivelandosi insuperabile: “Ho fatto il mio, sono felice. Abbiamo giocato l’ultima mezz’ora uno in meno ed è stato importante non mollare in difesa, credo che sia una vittoria meritata”. Sul Benevento: “Ho visto una buona squadra, anche loro lotteranno per arrivare in serie A, gli obiettivi sono gli stessi. Forte? Ho provato a chiudergli lo spazio nell’occasione capitata nel secondo tempo. Ho sperato fino all’ultimo che mi calciasse addosso. Tutte sono state parate difficili ma quella ha avuto un’importanza particolare”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prestazione da incorniciare per Borisnella vittoria sulal Ciro Vigorito. Il portiere delha sbarrato la strada alla Strega più di una volta rivelandosi insuperabile: “Hoil mio, sono felice. Abbiamo giocato l’ultima mezz’ora uno in meno ed è stato importante non mollare in difesa, credo che sia una vittoria meritata”. Sul: “Ho visto una buona squadra, anche loro lotteranno per arrivare in serie A, gli obiettivi sono gli stessi.? Ho provato a chiudergli lo spazio nell’occasione capitata nel secondo tempo. Ho sperato fino all’ultimo che mi calciasse addosso. Tutte sono state parate difficili ma quella ha avuto un’importanza particolare”. L'articolo proviene da ...

