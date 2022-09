(Di sabato 10 settembre 2022) L'avvocato doveva essere a Coltano per la tre giorni “No-war, No-base”, ma l’appuntamento era scomparso dal programma della giornata. Alla fine al festivalnon è andato, si è fermato vicino all'area dove dovrebbe sorgere la base per qualche dichiarazione contro la base militare e contro Letta

HuffPostItalia : Blitz pacifista quasi di nascosto. Conte evita il fuoco amico no war -

L'HuffPost

... Truss compare per la prima volta in qualche foto d'archivio fra le braccia della madre: infermiera e militanteche la porta con sé a manifestazioni di piazza in favore del disarmo nucleare ...A metà marzo, Ovsyannikova, con il suoha fatto il giro del mondo: allora lavorava al programma Vremya, ed è apparsa dal vivo con un poster, alle spalle della conduttrice di quello ... Blitz pacifista quasi di nascosto. Conte evita il fuoco amico no war (di G. Cerami) L'avvocato doveva essere a Coltano per la tre giorni “No-war, No-base”, ma l’appuntamento era scomparso dal programma della giornata. Alla fine al festival ...