Benevento-Cagliari | le formazioni ufficiali | La Gumina vs Lapadula

CagliariNews24 : #Zappa nel pre partita: «Tutte le gare sono decisive, dobbiamo fare più punti possibili» - ottopagine : Serie B, la diretta testuale di Benevento - Cagliari #Benevento -

Gianluigi Buffon torna in campo dal 1' minuto: l'ex Juventus prende il posto di Chichizola in Parma - Ternana. Forte contro Lapadula in, mentre Fabio Grosso cambia in attacco e schiera Mulattieri dall'inizio al posto di ...Classifica serie B Frosinone, Reggina, Brescia 9; Ascoli, Genoa 8; Palermo, Cosenza,7; Bari, Parma 6; Spal, Cittadella 5; Venezia, Ternana 4; Sud Tirol Modena 3; Como 2; Pisa, ...