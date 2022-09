App Fantacalcio non funziona, utenti si lamentano: “Impossibile inserire la formazione” (Di sabato 10 settembre 2022) Problemi in tutta Italia per gli utenti di Leghe Fantacalcio che, a pochi minuti dall’inizio della sesta giornata di campionato, non riescono ad inserire la formazione nella piattaforma. Non solo, non sembra essere possibile nemmeno aprire l’app stessa, la quale non carica la pagina principale. Vedremo se il problema verrà risolto entro le ore 15 oppure dopo l’inizio della giornata. Sarà interessante anche capire se questo porterà gli utenti a degli svantaggi nel Fantacalcio di questa giornata, nel qual caso non abbiano preventivamente inserito la formazione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Problemi in tutta Italia per glidi Legheche, a pochi minuti dall’inizio della sesta giornata di campionato, non riescono adlanella piattaforma. Non solo, non sembra essere possibile nemmeno aprire l’app stessa, la quale non carica la pagina principale. Vedremo se il problema verrà risolto entro le ore 15 oppure dopo l’inizio della giornata. Sarà interessante anche capire se questo porterà glia degli svantaggi neldi questa giornata, nel qual caso non abbiano preventivamente inserito la. SportFace.

barellanazional : @Fantacalcio oooh non va l'app ragazzi - superMFDL : RT @pasquale_caos: Dopo 7 mesi i russi hanno finalmente capito che bastava hackerare l’app del Fantacalcio per mandare in tilt l’Italia - 89FL : L’app non funziona @Fantacalcio - SimosTwittt : l’app e il sito fanno pena @Fantacalcio - MILANPIOLISMO : @Fantacalcio Non va l’app porco diooooooo -