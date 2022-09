Addio alla regina immortale, ci penso e vado in crisi: è giusto essere dispiaciuti? (Di sabato 10 settembre 2022) di Stella Sacca E’ morta l’immortale, spezzando il cuore di molti. British, e non. Ma vivere a New York fa mettere in discussione ogni sensazione e ogni sentimento. Così come mi ha insegnato a essere meno “judgemental” (critico), allo stesso tempo mi ha insegnato l’arte del perpetuo “questioning” (mettere in discussione). È giusto essere dispiaciuti per la morte di un essere umano che ha avuto indubbi vantaggi esistenziali? O è giusto applicare il concetto “sticazzista aprioiristico”? O è meglio provare quasi una sensazione di contentezza vendicativa per la scomparsa di un pezzo fondamentale di una monarchia, che seppur rispettosa della democrazia (?), è sinonimo di colonizzazione e di tutto ciò che ha combattuto chi ha inseguito il concetto di libertà? Leggo il post ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) di Stella Sacca E’ morta l’, spezzando il cuore di molti. British, e non. Ma vivere a New York fa mettere in discussione ogni sensazione e ogni sentimento. Così come mi ha insegnato ameno “judgemental” (critico), allo stesso tempo mi ha insegnato l’arte del perpetuo “questioning” (mettere in discussione). Èper la morte di unumano che ha avuto indubbi vantaggi esistenziali? O èapplicare il concetto “sticazzista aprioiristico”? O è meglio provare quasi una sensazione di contentezza vendicativa per la scomparsa di un pezzo fondamentale di una monarchia, che seppur rispettosa della democrazia (?), è sinonimo di colonizzazione e di tutto ciò che ha combattuto chi ha inseguito il concetto di libertà? Leggo il post ...

