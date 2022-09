Vuelta a España 2022, Remco Evenepoel: “Oggi giornata perfetta, abbiamo conservato energie” (Di venerdì 9 settembre 2022) Madrid è sempre più vicina per Remco Evenepoel. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl ha passato indenne anche la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2022, quella con partenza e arrivo a Talavera de la Reina di 138,3 chilometri vinta da Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Non erano le due salite del Puerto del Pielago ad impensierire il giovane Evenepoel, situate troppo lontane dal traguardo e senza pendenze aggressive per poterlo mettere in difficoltà. Non ci sono difatti stati attacchi nei suoi confronti, con Enric Mas (Movistar) e i diretti avversari per la classifica che hanno preferito conservare energie per la giornata di domani. Vuelta a España 2022: Mads Pedersen è imbattibile in volata, ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Madrid è sempre più vicina per. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl ha passato indenne anche la diciannovesima tappa della, quella con partenza e arrivo a Talavera de la Reina di 138,3 chilometri vinta da Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Non erano le due salite del Puerto del Pielago ad impensierire il giovane, situate troppo lontane dal traguardo e senza pendenze aggressive per poterlo mettere in difficoltà. Non ci sono difatti stati attacchi nei suoi confronti, con Enric Mas (Movistar) e i diretti avversari per la classifica che hanno preferito conservareper ladi domani.: Mads Pedersen è imbattibile in volata, ...

