Venezia 2022, impazza il toto-Leone: Panahi-Diop-Poitras in pole? (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Impossibile prevederlo. Eppure sarebbe abbastanza facile a rigor di logica. Laddove la logica sia quella di premiare i più meritevoli. Ma i palmares di un festival, sfuggono il più delle volte a qualsiasi logica. Possibile che il Leone d’Oro possa tornare ad una regista donna, e a un film francese, ad un anno di distanza da La scelta di Anne – L’Événement di Audrey Diwan? Sì, è possibile. Perché il Saint-Omer di Alice Diop (tra l’altro esordio al film di finzione per la documentarista di origini senegalesi) è opera capace di coniugare il “tema” con l’intelligenza di una forma che non sia la classica, lineare, trasposizione di un racconto. Possibile invece che il premio più importante vada ad un regista già premiato con il Leone d’Oro, ormai nel 2000 (per Il cerchio), ma che stavolta non potrà ritirarlo per cause di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Impossibile prevederlo. Eppure sarebbe abbastanza facile a rigor di logica. Laddove la logica sia quella di premiare i più meritevoli. Ma i palmares di un festival, sfuggono il più delle volte a qualsiasi logica. Possibile che ild’Oro possa tornare ad una regista donna, e a un film francese, ad un anno di distanza da La scelta di Anne – L’Événement di Audrey Diwan? Sì, è possibile. Perché il Saint-Omer di Alice(tra l’altro esordio al film di finzione per la documentarista di origini senegalesi) è opera capace di coniugare il “tema” con l’intelligenza di una forma che non sia la classica, lineare, trasposizione di un racconto. Possibile invece che il premio più importante vada ad un regista già premiato con ild’Oro, ormai nel 2000 (per Il cerchio), ma che stavolta non potrà ritirarlo per cause di ...

LuigiBrugnaro : A #Venezia ritorna'Musei in Festa' ?? Fino a fine anno in alcune giornate, ingresso gratuito nei Musei civici per i… - vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - telodogratis : Venezia 2022, impazza il toto-Leone: Panahi-Diop-Poitras in pole? - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Paolo Virzì e Valerio Mastandrea presentano 'Siccità'. Il regista: 'Volevamo parlare di ciò che succed… -