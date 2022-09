Sul Superbonus tutti contro il M5S. Ma il disastro è firmato Draghi (Di venerdì 9 settembre 2022) Se il decreto Aiuti bis non è riuscito ad approdare in queste ore nell’Aula del Senato la responsabilità, tanto per i partiti di destra quanto per quelli di sinistra, è dei Cinque Stelle. Identica accusa è arrivata dai piani alti del Governo: “A causa di questo atteggiamento si rischiano di bloccare gli aiuti a famiglie e imprese”, il commento che ha fatto filtrare Palazzo Chigi. E i giornali di riferimento delle destre giù a dar addosso a Giuseppe Conte. “M5S blocca la legge con 17 miliardi di aiuti alle famiglie”, ha titolato Libero. Superbonus, Conte sta provando a salvare 40mila imprese dal crac. Per i giornali di destra invece è lui che affossa i Sostegni “I Cinque Stelle scippano gli italiani: a rischio 17 miliardi di aiuti”, ha tuonato invece il Giornale che ha parlato di “ultimo sgambetto di Conte”. Un’operazione di mistificazione dei fatti che non ha uguali. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Se il decreto Aiuti bis non è riuscito ad approdare in queste ore nell’Aula del Senato la responsabilità, tanto per i partiti di destra quanto per quelli di sinistra, è dei Cinque Stelle. Identica accusa è arrivata dai piani alti del Governo: “A causa di questo atteggiamento si rischiano di bloccare gli aiuti a famiglie e imprese”, il commento che ha fatto filtrare Palazzo Chigi. E i giornali di riferimento delle destre giù a dar addosso a Giuseppe Conte. “M5S blocca la legge con 17 miliardi di aiuti alle famiglie”, ha titolato Libero., Conte sta provando a salvare 40mila imprese dal crac. Per i giornali di destra invece è lui che affossa i Sostegni “I Cinque Stelle scippano gli italiani: a rischio 17 miliardi di aiuti”, ha tuonato invece il Giornale che ha parlato di “ultimo sgambetto di Conte”. Un’operazione di mistificazione dei fatti che non ha uguali. ...

