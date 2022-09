“Sarà sepolta lì”. Morte della Regina Elisabetta, la sovrana in persona lo aveva deciso da tempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la Morte della Regina Elisabetta è iniziato quella che in codice è chiamata operazione ‘London bridge is down’, il protocollo che accompagnerà i prossimi 10 giorni: dall’arrivo del feretro a Londa alla sepoltura. A dare uno spaccato su quello che succederà è Adnkronos. Nel D-Day+2, la bara della Regina lascerà il castello di Balmoral e verrà trasportata nel palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, sua residenza ufficiale in Scozia. Domani, D-Day+3, vi Sarà una processione dal palazzo verso la cattedrale di St. Giles, dove è previsto una cerimonia religiosa, presente la famiglia reale. Successivamente la cattedrale rimarrà aperta al pubblico per 24 ore per permettere di rendere omaggio alla bara, anche se la vera camera ardente Sarà a Londra. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Con laè iniziato quella che in codice è chiamata operazione ‘London bridge is down’, il protocollo che accompagnerà i prossimi 10 giorni: dall’arrivo del feretro a Londa alla sepoltura. A dare uno spaccato su quello che succederà è Adnkronos. Nel D-Day+2, la baralascerà il castello di Balmoral e verrà trasportata nel palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, sua residenza ufficiale in Scozia. Domani, D-Day+3, viuna processione dal palazzo verso la cattedrale di St. Giles, dove è previsto una cerimonia religiosa, presente la famiglia reale. Successivamente la cattedrale rimarrà aperta al pubblico per 24 ore per permettere di rendere omaggio alla bara, anche se la vera camera ardentea Londra. Il ...

