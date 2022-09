Rangers-Napoli a rischio rinvio? La UEFA ci pensa: le ultime (Di venerdì 9 settembre 2022) AGGIORNAMENTO 13:15 – Nella giornata di oggi, è arrivata anche l’ufficialità: tutte le gare del weekend del campionato scozzese sono state rinviate a data da destinarsi. Questo il comunciato della Scottish FA: “Le Leghe scozzesi FA, SPFL, SWPL e Highland & Lowland hanno concordato che tutte le partite di calcio professionistico saranno rinviate questo fine settimana in segno di rispetto dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”. Inoltre, sembra che anche la UEFA abbia fatto partire le consultazioni per capire se le partite delle squadre britanniche in Champions, Europa League e Conference League potranno essere rinviate a data da destinarsi. Il Napoli, prossimo avversario dei Rangers, attende. Nelle ultime ore la Gran Bretagna, i paesi del Commonwealth e in generale il mondo intero sono scossi per la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) AGGIORNAMENTO 13:15 – Nella giornata di oggi, è arrivata anche l’ufficialità: tutte le gare del weekend del campionato scozzese sono state rinviate a data da destinarsi. Questo il comunciato della Scottish FA: “Le Leghe scozzesi FA, SPFL, SWPL e Highland & Lowland hanno concordato che tutte le partite di calcio professionistico saranno rinviate questo fine settimana in segno di rispetto dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”. Inoltre, sembra che anche laabbia fatto partire le consultazioni per capire se le partite delle squadre britanniche in Champions, Europa League e Conference League potranno essere rinviate a data da destinarsi. Il, prossimo avversario dei, attende. Nelleore la Gran Bretagna, i paesi del Commonwealth e in generale il mondo intero sono scossi per la ...

