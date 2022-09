Pensioni | il calendario dei pagamenti di ottobre 2022 | le date

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 settembre 2022) Come ogni mese chi percepisce la pensione ha l’appuntamento fisso con i nuovi, che prenderanno il via come sempre nel primo giorno. I tempi del ‘Covid’ e delleanticipate sono, infatti, ormai finiti. Ma qual è ilper recarsi alle Poste? E come funziona? Ilper ritirare ledialle Poste Anche adsi potrà ritirare la pensione alle Poste, seguendo la turnazione alfabetica che è affissa all’esterno di ciascun ufficio. Si inizierà, come sempre, il 1 del mese, che questa volta sarà di sabato. Ecco, di seguito, ilcompleto: Sabato 1(solo la mattina) per i cognomi dalla A alla B Lunedì 3per i cognomi dalla C alla D Martedì 4 ...