Nomi che iniziano per Y e loro significato

Molto rari i Nomi che iniziano con la lettera Y usati in Italia, e sono perlopiù femminili. Nella nostra lista abbiamo annoverato Yara, Ylenia e Yvonne: tutti e tre di origine straniera, non sono propriamente comuni, con l'eccezione forse del secondo che, anche nella variante Ilenia, è abbastanza usat nel nostro Paese. Yara ha origine araba, o brasiliano secondo alcune ipotesi; Ylenia contiene un vero e proprio mistero sulle sue origini, con alcuni che pensano possa trattarsi di una variante del nome Elena e altri che lo ritengono derivare dall'ebraico Ilana; Yvonne, infine, è un nome di origine francese, che in italiano rappresenterebbe la forma femminile del nome Ivo. Ecco il significato di questi tre Nomi per i genitori che stanno cercando idee originali per i loro neonati.

