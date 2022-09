'Ndrangheta: Terlizzi 'sono sollevato, sono convinto della mia innocenza' (Di venerdì 9 settembre 2022) Milano, 9 set. (Adnkronos) - "Adesso sono sollevato, sono convinto della mia sostanziale innocenza e sono contento di aver trovato un giudice molto attento e garantista. Ringrazio i miei avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea". sono le prime parole pronunciate da Franco Terlizzi dopo aver lasciato il carcere di Monza e aver raggiunto la sua abitazione a Cologno Monzese, dove trascorrerà i domiciliari. L'ex pugile ed ex 'naufrago' dell'Isola dei famosi - fermato tre giorni fa nell'inchiesta coordinata dalla Dda milanese -, è accusato di associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative su incidenti d'auto e di intestazione fittizia come presunto prestanome ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Milano, 9 set. (Adnkronos) - "Adessomia sostanzialecontento di aver trovato un giudice molto attento e garantista. Ringrazio i miei avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea".le prime parole pronunciate da Francodopo aver lasciato il carcere di Monza e aver raggiunto la sua abitazione a Cologno Monzese, dove trascorrerà i domiciliari. L'ex pugile ed ex 'naufrago' dell'Isola dei famosi - fermato tre giorni fa nell'inchiesta coordinata dalla Dda milanese -, è accusato di associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative su incidenti d'auto e di intestazione fittizia come presunto prestanome ...

trash_italiano : Franco Terlizzi, ex pugile ed ed concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’… - leggoit : Franco Terlizzi esce dal carcere, l'ex pugile (e Isola dei Famosi) coinvolto in un'inchiesta sulla 'ndrangheta - IsaeChia : #Isola, Franco Terlizzi esce dal carcere: ecco perché L’ex naufrago è stato arrestato tre giorni fa nell’ambito d… - CorriereCitta : Franco Terlizzi lascia il carcere, il gip: ‘L’ex concorrente dell’isola dei Famosi non ha legami con la ‘ndrangheta’ - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Franco Terlizzi va ai domiciliari: per il gip l'ex naufrago dell'Isola dei famosi è 'incensurato e non coinvolto nell'accus… -