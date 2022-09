Morte Regina Elisabetta | l’emozionante saluto di Cristiano Ronaldo sui social

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ieri pomeriggio intorno alle 18:00 è emersa la notizia che ha sconvolto l’Inghilterra e non solo. Ladellaavvenuta nella sua dimora inglese di Balmoral all’età di 96 anni, dopo un Regno lunghissimo, di ben 70 anni. Notizia che davvero ha bloccato un intero paese, tanto da fermare tutti gli eventi sportivi per 10 giorni per via del lutto nazionale. Tutti i grandi personaggi del calcio inglese hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia Reale tramite post suiUno di questi è stato, che ha espresso tutta la sua tristezza di fronte a questa notizia con un post su Instagram abbastanza lungo.

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - lu_nareclipse : mia nonna che ha paura perché 'é morte la regina la prossima sono io' mi sto pisciando sotto dalle risate - xllimxc : RT @majewsky2000: Dopo la morte della regina il mio tik tok è pieno di video su Lady Diana -

'Ladella mia amata Madre, Sua Maestà la, è un momento di più grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la dipartita di una cara Sovrana e ...... alla crisi del suo matrimonio e il complicato rapporto con la#Elisabetta, fino allo ... dalle tv generaliste a quelle private: ladi una grande sovrana dopo 70 anni di regno è passata, ...Milano, 9 set. (askanews) - Novantasei colpi di cannone a salve fuori dal parlamento australiano a Canberra in segno di lutto per la morte della regina Elisabetta II morta ieri a 96 anni.Lo stesso ...Il Royal Regiment of New Zealand Artillery ha omaggiato la regina Elisabetta con 96 colpi di cannone, tanti quanti gli anni della sovrana morta nel pomeriggio dell'8 settembre a Balmoral.