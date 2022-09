(Di venerdì 9 settembre 2022) Dal red carpet della Mostra del Cinema di Venezia a un'intervista, la prima dopo le nozze con Matteo Giunta, in cuisi racconta a cuore aperto. L'ex nuotatrice non vede l'ora di diventare mamma e spera che questo desiderio si avveri il prima possibile. L'articolo proviene da DireDonna.

vincenzodimaio : LA RUSSIA COME NUOVO KATECHON? di Federica Francesconi Qualche giorno fa Putin ha pronunciato queste enigmatiche pa… - pc_maritime : RT @coccodeinterreg: 'CHICCHIRICHÌ - COCORICO' #summerschool La parola alle imprese / La parole aux entreprises. ?? Federica Cecchini - fon… - infoitinterno : Le parole di Federica Pellegrini sulla maternità - coccodeinterreg : 'CHICCHIRICHÌ - COCORICO' #summerschool La parola alle imprese / La parole aux entreprises. ?? Federica Cecchini -… - turchettosofia : @emmebusa_ tu che panarabi fosse federica carta. senza parole. -

diBandirali Il pr romano, amico dell'ex capitano della Roma, è intervenuto a 'I fatti vostri' ... "Rinato" Ilary Blasi, secondo ledell'ex marito di Antonella Mosetti, non avrebbe capito ...L'Aquila. Il programma di Impegno Civico raccontato dalledei candidati in Abruzzo alle elezioni politiche del 25 settembre in Abruzzo. Nel corso di ... Prosegue quindiGasbarro, ...Federica Panicucci incanta tutti sui social con uno scatto decisamente da capogiro: scollatura infinita e fascino incantevole.Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...