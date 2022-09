La Nuova Zelanda rende omaggio alla regina Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha firmato un libro di condoglianze in seguito alla morte della regina Elisabetta II; un suo ritratto è stato posto sull'altare della Cattedrale di St ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha firmato un libro di condoglianze in seguitomorte dellaII; un suo ritratto è stato posto sull'altare della Cattedrale di St ...

La Nuova Zelanda rende omaggio alla regina Elisabetta II La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha firmato un libro di condoglianze in seguito alla morte della regina Elisabetta II; un suo ritratto è stato posto sull'altare della Cattedrale di St ... Nuova Zelanda, la danza Maori dei soldati per la Regina Secondo gli accordi costituzionali, la regina Elisabetta II era anche monarca e capo di stato della Nuova Zelanda. Il primo ministro Jacinda Ardern ha dichiarato un periodo di lutto e annunciato una ...