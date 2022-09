(Di venerdì 9 settembre 2022) La fine dell’estate porta con sé nuovi inizi, nuovi obiettivi e nuovi progetti. Per celebrare la freschezza della ripartenza,presenta nuove idee per illuminare ilcon la nuova collezione Sartorial & College. Latà ricopre un ruolo centrale nella nuova collezione. Lo stile tailored si afferma sui look e viene interpretato da camicie, panciotti e blazer in gessato, pantaloni risvoltati, trench e trousers da abito che conferiscono un tocco di sobrietà a tutti gli outfit. La collezione riflette inoltre i nuovi trend ispirati allo stile casual-collegiale attraverso indumenti crop, pantaloni parachute, jeans, cappelli, minigonne, felpe e mocassini con suole track che rendono qualsiasi outfit più informale, una vera evasione dalle linee classiche e ...

Ispirazioni sartoriali e collegiali per il ritorno alla routine da Stradivarius

