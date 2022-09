“In viaggio”, il film di Gianfranco Rosi su Papa Francesco (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – Papa Francesco in 9 anni di pontificato ha compiuto 37 viaggi visitando 59 paesi. I suoi itinerari seguono il filo rosso dei temi centrali del nostro tempo: la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà. Gianfranco Rosi ripercorre i viaggi del Pontefice visionando i filmati che li documentano, impostando un dialogo a distanza tra il flusso d’archivio, le immagini del suo cinema, l’attualità e la storia recente. Dopo “Fuocoammare” e “Notturno”, Gianfranco Rosi torna nelle sale con “In viaggio”, film documentario Fuori Concorso al 79esimo festival del cinema di Venezia e in tutte le sale dal 4 ottobre. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA –in 9 anni di pontificato ha compiuto 37 viaggi visitando 59 paesi. I suoi itinerari seguono il filo rosso dei temi centrali del nostro tempo: la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà.ripercorre i viaggi del Pontefice visionando iati che li documentano, impostando un dialogo a distanza tra il flusso d’archivio, le immagini del suo cinema, l’attualità e la storia recente. Dopo “Fuocoammare” e “Notturno”,torna nelle sale con “In”,documentario Fuori Concorso al 79esimo festival del cinema di Venezia e in tutte le sale dal 4 ottobre. L'articolo L'Opinionista.

