Il vademecum del buon grillino: i consigli di Casalino per la presentazione del programma (Di venerdì 9 settembre 2022) Una mail per punti con uno scopo preciso: "Migliorare la riuscita" di "un importante momento di condivisione per la comunità del M5s". Insomma: evitare brutte figure. L'evento è quello di oggi pomeriggio alle ore 16.30 all'Auditorium della Conciliazione di Roma: la presentazione del programma elettorale del M5s con il leader grillino Giuseppe Conte. Il mittente era ovviamente lui, Rocco Casalino. I destinatari i candidati e i parlamentari uscenti del M5s che si connetteranno all'evento via Zoom. E infatti, nel messaggio alle truppe grilline, l'ex portavoce di Palazzo Chigi si premura di indicare come prima cosa la puntualità nella connessione: "Dovrai entrare nella galleria virtuale 40 minuti prima dell'evento". I veri suggerimenti arrivano al punto 2 della mail: "Indicazioni su inquadratura e impostazioni ...

