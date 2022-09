Il superyacht 007 affondato in Grecia | ipotesi malfunzionamento GPS

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 9 settembre 2022) Come il noto agente segreto del cinema, si chiamava 007 illungo 48 metri circa colato a picco nella notte del 6 settembre al largo dell’isola greca di Kythnos. L’allarme è stato lanciato dagli stessi passeggeri intorno alle 23, a seguito dell’incidente con gli scogli che hanno fatto imbarcare acqua allo 007, iniziando a sommergere le cabine di lusso per prime. Anche un eliporto nel007 Messo in salvo l’equipaggio oltre ai cinque passeggeri, che si trovavano a bordo dello yacht: questi sono stati subito soccorsi dalla guarda costiera greca. Le autorità locali sono ora al lavoro per fare luce sulle cause dell’incidente: stando ad una prima ricostruzione, il tutto sarebbe da ricondurre ad undel gps, che avrebbe portato lo skipper a navigare vicino a riva, in una zona dal fondale basso. Di seguito ...