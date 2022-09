Il report Ocse | “In Italia quest’anno i salari reali scenderanno del 3% | più della media L’inflazione ha conseguenze devastanti”

(Di venerdì 9 settembre 2022) L’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari ha fatto esplodere il costovita nei Paesi avanzati. Colpendo pesantemente soprattutto chi ha redditi più bassi e già di norma spende una quota notevole dei propri guadagni per i beni di prima necessità. Del resto non si vede alcun segno del circolo vizioso tra aumento dei prezzi e deipaventato dalle banche centrali. L’analisi arriva dall’, che nel nuovoProspettive dell’occupazione 2022 sottolinea: “I cambiamenti strutturali avvenuti nei mercati del lavoro negli ultimi decenni – rimozione dell’indicizzazione e aumento del potere di mercato dei datori di lavoro – comportano meno pressione al rialzo sui. Questo ha lasciato i gruppi a basso reddito più esposti a cali dei...

SRenziano : @ComeunT @marattin @BorroniAnna1 @renzi @matteorenzi I report ocse dicono che siamo il popolo che leggiamo di meno,… -

LAPRESSE

... in base ai più recenti dati, in Italia la spesa pubblica per questo settore è tra le più ... Secondo l'UNICEF InnocentiCard 17, l'Italia si colloca 6° su 39 Paesi nella classifica generale ...... allineamento con gli strumenti intergovernativi, come le linee guida; il livello di dettaglio ... i cui risultati sono stati pubblicati il 7 luglio all'interno del"2022 climate risk stress ... Ocse, in Italia salari giù del 3% - LaPresse "L'Ocse prevede che i salari reali scenderanno del 3% in Italia nel corso del 2022, un dato più alto di quello relativo alla media dei paesi dell'area Ocse, ...Milano, 9 set. (LaPresse) - "L'occupazione nei paesi Ocse è tornata ai livelli pre-crisi alla fine del 2021 ed ha continuato a crescere nei primi mesi del ...