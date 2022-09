Il Principe Carlo diventa Re e si chiamerà Carlo III: il motivo (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Principe Carlo eletto Re Ieri sera è arrivata la notizia della morte della Regina Elisabetta. The Queen si è spenta dopo 70 anni di regno all’età di 96 anni nel Castello di Balmoral. Al capezzale di Sua Maestà si è riunita tutta la Royal Family, dal Principe Carlo, agli altri figli, la Principessa Anna, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 9 settembre 2022) Ileletto Re Ieri sera è arrivata la notizia della morte della Regina Elisabetta. The Queen si è spenta dopo 70 anni di regno all’età di 96 anni nel Castello di Balmoral. Al capezzale di Sua Maestà si è riunita tutta la Royal Family, dal, agli altri figli, lassa Anna, L'articolo proviene da Novella 2000.

MediasetTgcom24 : Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il pri… - rtl1025 : ?? L'account Twitter del principe #William e della moglie #Kate si riferisce ora alla coppia come al duca e alla duc… - Agenzia_Ansa : Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza di Balmoral con la consorte Camilla per star… - bangteezfam : RT @GVCCISOUL: pov: sei lady d nell’aldilà mentre aspetti il principe carlo ma vedi arrivare la regina elisabetta - mikrok0smos__ : RT @Idonotcombdolls: Il principe Carlo alla Regina che prova a fargli togliere il piede dal tubo dell’ossigeno: -