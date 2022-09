Il lieto fine di Antoine, dagli insulti al sogno: “Non ci sembra vero” (Di venerdì 9 settembre 2022) Il piccolo tifoso, costretto a indossare la maglia al contrario al Franchi, è a Napoli: dopo l’incontro con la squadra, sarà ricevuto in Comune Avere nove anni e ritrovarsi circondato da adulti che ti inveiscono contro e obbligano a sfilare la maglia che indossi, non deve essere stata un’esperienza gradevole per Antoine. Il piccolo tifoso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 settembre 2022) Il piccolo tifoso, costretto a indossare la maglia al contrario al Franchi, è a Napoli: dopo l’incontro con la squadra, sarà ricevuto in Comune Avere nove anni e ritrovarsi circondato da adulti che ti inveiscono contro e obbligano a sfilare la maglia che indossi, non deve essere stata un’esperienza gradevole per. Il piccolo tifoso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

