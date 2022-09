Il gasdotto della discordia (Di venerdì 9 settembre 2022) Da un lato l’asse Madrid-Lisbona-Berlino, dall’altro Parigi. Il progetto del nuovo gasdotto MidCat (contrazione di Midi e Catalogna) tra Spagna e Francia, dopo essere stato abbando... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 settembre 2022) Da un lato l’asse Madrid-Lisbona-Berlino, dall’altro Parigi. Il progetto del nuovoMidCat (contrazione di Midi e Catalogna) tra Spagna e Francia, dopo essere stato abbando... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

LaVeritaWeb : Bruxelles mette nero su bianco che il progetto che avrebbe potuto portarci il gas dell’Algeria era stato approvato… - Tg3web : Lo scontro tra Europa e Russia sul fronte energetico. Mosca replica alla presidente della Commissione von der Layen… - Fiora4Francesco : RT @lucianocapone: Tino Chrupalla, il leader di AfD, ha organizzato manifestazioni per chiedere la rimozione delle sanzioni alla Russia (“P… - gabryandi : RT @lucianocapone: Tino Chrupalla, il leader di AfD, ha organizzato manifestazioni per chiedere la rimozione delle sanzioni alla Russia (“P… - albwolf73 : Russia: non volete il nostro gas? Allora lo diamo alla Cina. Tiè! -