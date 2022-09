Il dolce e straziante motivo per cui nel 2018 la Regina decise di non avere altri corgi

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 9 settembre 2022) Con la morte dellaElisabetta II se ne va un pezzo importantissimo della storia del ‘900; la sovrana britannica è stata amata ben oltre i confini del suo regno, per una serie di motivi, fra cui non possiamo non menzionare gli eccentrici look color pastello e la passione smodata, e ben nota, per i cani, in particolare per le razzee dorgi, che a lungo l’hanno accompagnata. Tutto fino al, quando con la morte di Whisper, adottato nel 2016 dopo la morte del precedente padrone (un guardiacaccia di corte), the Queendi nonpiù quattro zampe a Buckingham Palace. La passione di Elisabetta II per questa razza di cane è nata ad appena diciotto anni, quando in occasione del suo compleanno le fu regalata Susan, subito protagonista di un curioso aneddoto proprio durante il viaggio di ...