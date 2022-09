Genova, la città più british d’Italia è in lutto per la Regina Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) La morte di Elisabetta II spinge i negozi specializzati nella moda britannica. In lutto anche la tradizionale scuola di inglese e lo storico pub della città Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 9 settembre 2022) La morte diII spinge i negozi specializzati nella moda britannica. Inanche la tradizionale scuola di inglese e lo storico pub della

raffaellapaita : A #Genova con il sindaco #Bucci per dire SÌ alla #Gronda che da troppo aspetta di essere realizzata perché è un’inf… - team_world : Napoli•Salerno•Bologna•Parma•Trieste•Udine•Frosinone•RC•Roma•Genova•Bergamo•Milano•Torino•Bari•Lecce•Firenze•Trento… - sBhupen_2 : RT @patriGiancotti: Sotto la Tua Guardia io mi rifugio... Madonna della Guardia veglia sulla nostra città e sul mondo intero ?? #29agosto… - MaurizioFuochi : RT @Antonfabio4: @adriano_savio @RobbyDreamer Domani a Genova c'è una manifestazione, e probabilmente anche in altre città. ?? - adriano_savio : RT @Antonfabio4: @adriano_savio @RobbyDreamer Domani a Genova c'è una manifestazione, e probabilmente anche in altre città. ?? -