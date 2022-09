Fiorentina, Pradè: «Bajrami mai cercato, Ranieri il sostituto di Nastasic» (Di venerdì 9 settembre 2022) Il d.s. della Fiorentina Pradè ha parlato del calciomercato della squadra viola Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Barak ha parlato del calciomercato della squadra viola. CALCIOMERCATO – «Bajrami non l’abbiamo mai cercato. Non ci interessa fare la smentita, se non c’è bisogno non si fa. Non c’è stato niente di caldo, classiche situazioni di mercato. Si parla, ma se non si possono fare determinate cose L’ultimo giorno abbiamo lasciato partire Nastasic. Avevamo già intenzione di tenere Ranieri, vogliamo far crescere anche Krastev. Abbiamo fatto queste considerazioni, contemplando anche Mandragora. Abbiamo scelto di tenere Zurkowski, così come Kouamé. Abbiamo scelto di inserire ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Il d.s. dellaha parlato del calciomercato della squadra viola Daniele, direttore sportivo della, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Barak ha parlato del calciomercato della squadra viola. CALCIOMERCATO – «non l’abbiamo mai. Non ci interessa fare la smentita, se non c’è bisogno non si fa. Non c’è stato niente di caldo, classiche situazioni di mercato. Si parla, ma se non si possono fare determinate cose L’ultimo giorno abbiamo lasciato partire. Avevamo già intenzione di tenere, vogliamo far crescere anche Krastev. Abbiamo fatto queste considerazioni, contemplando anche Mandragora. Abbiamo scelto di tenere Zurkowski, così come Kouamé. Abbiamo scelto di inserire ...

TuttoASRoma24 : Fiorentina, Pradè: “Contro l’Udinese non era semplice, la Roma ci ha perso 4-0” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - zazoomblog : Fiorentina Pradé: I fischi a Commisso mi hanno fatto male - #Fiorentina #Pradé: #fischi #Commisso - dimitri_conti : Conferenza stampa ottima di #Barak, presentatosi (per modo di dire, l'aveva già fatto in campo) da giocatore della… - sportli26181512 : Fiorentina, Pradé: 'Mai cercato Bajrami. Barak ci completa': Il ds: 'I fischi? Fanno male ma fanno parte del nostro… - serieApallone : Fiorentina, Barak si presenta: 'Non vedevo l'ora di vestire di viola' | Pradè: 'Ieri fischi meritati': Oggi in sal… -

Fiorentina, Pradé: 'I fischi a Commisso mi hanno fatto male' Lo ha dichiarato il ds della Fiorentina , Daniele Pradè , a margine della conferenza stampa di presentazione di Barak : "Da parte di tutti c'è frustrazione, dall'allenatore ai calciatori. Perdere l'... Fiorentina, Pradè: 'I fischi e le critiche fanno parte del nostro lavoro' Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Barak: 'Conosco benissimo Antonin, soprattutto come uomo: era il centrocampista che cercavamo, riteniamo ... Lo ha dichiarato il ds della, Daniele, a margine della conferenza stampa di presentazione di Barak : "Da parte di tutti c'è frustrazione, dall'allenatore ai calciatori. Perdere l'...Il Direttore Sportivo della, Daniele, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Barak: 'Conosco benissimo Antonin, soprattutto come uomo: era il centrocampista che cercavamo, riteniamo ...