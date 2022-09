F1 GP Italia 2022, cambio di motore per Verstappen: cinque posizioni di penalità (Di venerdì 9 settembre 2022) Primo grande colpo di scena nel Gran Premio d’Italia 2022. Il campione del mondo in carica Max Verstappen ha deciso di sostituire il motore e, per questo motivo, subirà una penalità di cinque posizioni che lo costringerà a partire come minimo in terza fila. Medesima situazione per il compagno di squadra Sergio Perez, mentre Lewis Hamilton e Carlos Sainz dovranno partire direttamente dal fondo della griglia per al sostituzioni di alcuni elementi della power unit. Tra i piloti penalizzati anche Valtteri Bottas. Grande occasione, dunque, per Charles Leclerc e George Russell in vista delle qualifiche di sabato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Primo grande colpo di scena nel Gran Premio d’. Il campione del mondo in carica Maxha deciso di sostituire ile, per questo motivo, subirà unadiche lo costringerà a partire come minimo in terza fila. Medesima situazione per il compagno di squadra Sergio Perez, mentre Lewis Hamilton e Carlos Sainz dovranno partire direttamente dal fondo della griglia per al sostituzioni di alcuni elementi della power unit. Tra i piloti penalizzati anche Valtteri Bottas. Grande occasione, dunque, per Charles Leclerc e George Russell in vista delle qualifiche di sabato. SportFace.

