Energia: Renzi, 'ostruzionismo M5S su dl Aiuti, se non arrivano misure colpa di Conte' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli Aiuti per le bollette. Se non arrivano gli Aiuti sul caro Energia è colpa di Giuseppe Conte e dell'ostruzionismo grillino #ItaliaSulSerio". Così Matteo Renzi su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendosugliper le bollette. Se nonglisul carodi Giuseppee dell'grillino #ItaliaSulSerio". Così Matteosu twitter.

petergomezblog : Il Domani: “Incontro segreto ad Atene tra Renzi e bin Salman, che vuole esportare energia rinnovabile in Ue per sos… - Giulio_Secondo_ : RT @DomaniGiornale: ???? Cosa ci faceva a luglio, in piena campagna elettorale, #Renzi in Grecia? Incontrava ancora il principe saudita #binS… - LaskaJuventus : RT @DomaniGiornale: ???? Cosa ci faceva a luglio, in piena campagna elettorale, #Renzi in Grecia? Incontrava ancora il principe saudita #binS… - dukana2 : RT @dukana2: Incontro segreto ad #Atene tra #Renzi e il criminale che ha fatto a pezzi #KhamalKashoggi e uccide i bambini in #Yemen ??#BinS… - protoromantica : RT @dukana2: Incontro segreto ad #Atene tra #Renzi e il criminale che ha fatto a pezzi #KhamalKashoggi e uccide i bambini in #Yemen ??#BinS… -