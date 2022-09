Elezioni, Di Maio: “Impegno civico sarà la sorpresa della campagna elettorale. Meloni al Governo quando Italia era a rischio default” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Il decreto taglia bollette che prevede 13 miliardi per sollevare famiglie e imprese in difficoltà è evidente che non è realizzabile in questo Parlamento, ci sono due forze che sono Giuseppe Conte e Matteo Salvini che li bloccano. La legalizzazione della cannabis si, abbiamo sempre sostenuto l’uso terapeutico. Il price cup sul gas che non vede la maggioranza compatta blocca la soluzione all’emergenza energetica. Con il 40% di astenuti e il 30 di indecisi il nostro dovere è spiegare il programma e sono sicuro che i pronostici saranno ribaltati. Saremo la sorpresa di queste Elezioni” dichiara il ministro agli Esteri Luigi Di Maio durante la conferenza stampa alla camera dei deputati per presentare il programma di Impegno civico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) “Il decreto taglia bollette che prevede 13 miliardi per sollevare famiglie e imprese in difficoltà è evidente che non è realizzabile in questo Parlamento, ci sono due forze che sono Giuseppe Conte e Matteo Salvini che li bloccano. La legalizzazionecannabis si, abbiamo sempre sostenuto l’uso terapeutico. Il price cup sul gas che non vede la maggioranza compatta blocca la soluzione all’emergenza energetica. Con il 40% di astenuti e il 30 di indecisi il nostro dovere è spiegare il programma e sono sicuro che i pronostici saranno ribaltati. Saremo ladi queste” dichiara il ministro agli Esteri Luigi Didurante la conferenza stampa alla camera dei deputati per presentare il programma di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

