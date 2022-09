Elezioni 2022, sondaggi politici: Meloni al 27%, Pd cala (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia balza al 27%. A tanto sarebbero arrivati i consensi del partito di Giorgia Meloni secondo quanto riportato dall’ultimo sondaggio SWG prima delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre diffuso questa sera dal tg La7. Secondo la rilevazione tra il centrodestra, dato al 47,2%, e il centrosinistra, stimato al 27,5%, ci sarebbe un distacco di quasi 20 punti. Nel dettaglio, dietro Fratelli d’Italia c’è il Pd di Enrico Letta in calo al 20,4%, seguito da Lega al 12,1%; M5S al 12,0%, Azione-Italia Viva al 7,5%, Forza Italia al 6,7% e Verdi e Sinistra al 4%. ‘Noi moderati’, la terza gamba del centrodestra, arriva a 1,4%, mentre Impegno civico di Luigi Di Maio è all’1 per cento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia balza al 27%. A tanto sarebbero arrivati i consensi del partito di Giorgiasecondo quanto riportato dall’ultimoo SWG prima dellepolitichedel 25 settembre diffuso questa sera dal tg La7. Secondo la rilevazione tra il centrodestra, dato al 47,2%, e il centrosinistra, stimato al 27,5%, ci sarebbe un distacco di quasi 20 punti. Nel dettaglio, dietro Fratelli d’Italia c’è il Pd di Enrico Letta in calo al 20,4%, seguito da Lega al 12,1%; M5S al 12,0%, Azione-Italia Viva al 7,5%, Forza Italia al 6,7% e Verdi e Sinistra al 4%. ‘Noi moderati’, la terza gamba del centrodestra, arriva a 1,4%, mentre Impegno civico di Luigi Di Maio è all’1 per cento. L'articolo proviene da Italia Sera.

