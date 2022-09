“Elezioni 2022, dov’è finita la questione morale?” Segui la diretta di Millennium Live con Nando Dalla Chiesa e Alessandra Dolci (Di venerdì 9 settembre 2022) Elezioni 2022, dov’è finita la questione morale? Fiumi di parole per il trentennale di Falcone e Borsellino, ma in campagna elettorale la lotta alla mafia e alla corruzione è scomparsa. Ne parliamo a MillenniumLive con Nando Dalla Chiesa, sociologo e direttore di Cross, Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università Statale di Milano e Alessandra Dolci, coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia di Milano. Introduce Mario Portanova (caporedattore di FQ Millennium). Il nuovo numero di FQ Millennium sarà in edicola da sabato 10 settembre L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022)la? Fiumi di parole per il trentennale di Falcone e Borsellino, ma in campagna elettorale la lotta alla mafia e alla corruzione è scomparsa. Ne parliamo acon, sociologo e direttore di Cross, Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università Statale di Milano e, coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia di Milano. Introduce Mario Portanova (caporedattore di FQ). Il nuovo numero di FQsarà in edicola da sabato 10 settembre L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - petergomezblog : Elezioni, perché non si parla di mafia e corruzione? Meglio non soffiare su questo fuoco - blog di Davide Mattiello… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Salvini: 'Vigliacco andare avanti con le sanzioni alla Russia, non servono' #MattinoCinque - NuvolettaZen : RT @ItaliaViva: Elezioni 2022, @marattin: 'Smascherare le falsità' - infoitinterno : Elezioni settembre 2022: quando si vota, come si vota, istruzioni pratiche -