"Voglio farle una domanda". Formigli punge la Meloni, ecco cosa vuole fare (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo le polemiche che lo hanno visto protagonista e il botta e risposta con Giorgia Meloni, Corrado Formigli invita la leader di Fratelli d'Italia a partecipare a PiazzaPulita. "Colgo l'occasione – afferma il conduttore di La7 in vista del ritorno in tv - per invitare sia Salvini sia la Meloni nel mio programma. Credo che sia importante che chi vuole assumere responsabilità di governo si confronti anche con trasmissioni che ritiene più critiche. Sarebbe da parte loro una scelta importante, segno del pluralismo informativo". Formigli invita dunque gli alleati di centrodestra "a puntare su un contesto serio, su un'intervista fatta da me in maniera corretta esattamente come farò con Letta e Calenda". Proprio Formigli mesi fa aveva generato un acceso dibattito con la leader di ...

