Uomini e Donne, Rosa Perrotta sulle voci di crisi con Pietro Tartaglione: "La perfezione non esiste" (Di giovedì 8 settembre 2022) Cosa sta succedendo fra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? L'ex tronista di Uomini e Donne sono di nuovo in crisi dopo l'arrivo del secondo bebè? Nel corso di un'intervista al settimanale Nuovo, l'ex volto del dating show di Maria De Filippi è intervenuta in merito ai rumor che puntualmente colpiscono la sua sfera privata. Come riportato dai colleghi di Gossipetv.com, Rosa Perrotta non vuole usare il termine "crisi", quanto "cambiamento": Odio il termine "crisi". Piuttosto amo le parole "evoluzione", "cambiamento", "incontro", "scontro", "vita". L'influencer ha raccontato quanto sia difficile coniugare l'essere compagna all'essere mamma, e di essersi rivolta a uno psicoterapeuta: La ...

