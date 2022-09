Ultime Notizie – Carburanti, prezzo benzina e diesel in discesa oggi (Di giovedì 8 settembre 2022) Intervento al ribasso sulla rete Carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso ieri a due colori, in calo sulla benzina e in salita sul diesel, Tamoil scende di 2 centesimi sui prezzi raccomandati di entrambi i Carburanti. In attesa di recepire il nuovo movimento, il monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio evidenzia solo piccoli assestamenti. E’ quanto emerge dall’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise. Nel dettaglio, spiega Qe, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,749 euro/litro (1,751 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,731 e 1,758 euro/litro (no logo 1,745). Il prezzo medio praticato del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Intervento al ribasso sulla rete. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso ieri a due colori, in calo sullae in salita sul, Tamoil scende di 2 centesimi sui prezzi raccomandati di entrambi i. In attesa di recepire il nuovo movimento, il monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio evidenzia solo piccoli assestamenti. E’ quanto emerge dall’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise. Nel dettaglio, spiega Qe, ilmedio nazionale praticato dellain modalità self è 1,749 euro/litro (1,751 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,731 e 1,758 euro/litro (no logo 1,745). Ilmedio praticato del ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - junews24com : Retroscena Allegri: aveva provato questa formazione prima di Psg Juve - - CorriereCitta : Sparatoria e inseguimenti a Ostia nella notte: paura sul litorale ma è (solo) un film (VIDEO) -