Ucraina, Russia: "Mattia Sorbi ferito da mina Kiev" (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Il giornalista italiano Mattia Sorbi è stato ferito da una mina nell'ambito di una provocazione Ucraina per "accusare le forze armate russe". E' quanto sostiene il ministero russo della Difesa russo. Sorbi, "ricoverato in un'unità di cure intensive con numerose ferite da schegge, sta ricevendo tutte le cure necessarie. Le sue condizioni sono stabili", riporta l'agenzia stampa russa Tass, dopo la notizia del ferimento del reporter. "Le forze armate ucraine hanno organizzato una provocazione, con l'obiettivo di far saltare in aria il reporter italiano Mattia Sorbi su una mina nella regione di Kherson, in modo da poter accusare della sua morte le forze armate russe", è la versione riportata dal ministero della Difesa di ...

