Tremila anni da guardare con leggerezza (Di giovedì 8 settembre 2022) Il nuovo Museo d’arte della Fondazione Luigi Rovati, a Milano, unisce una ricca collezione antica, soprattutto etrusca, a opere contemporanee. Puntando sui contrasti e sulle emozioni. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il nuovo Museo d’arte della Fondazione Luigi Rovati, a Milano, unisce una ricca collezione antica, soprattutto etrusca, a opere contemporanee. Puntando sui contrasti e sulle emozioni. Leggi

a7766776 : RT @a7766776: Una visione storica generale e onesta degli ultimi tremila anni permette di riconoscere come qualsiasi politica, la condizion… - misterbarcollo : RT @postpank: Prendi 4 fischi a Udine, ti viene il mal matrone, non sai come sfogarti, allora spari una notiziola a tremila per sbattere il… - nonsonosid : Immagina stare a pensare a cose di tremila anni fa. - storicang : Nel 1972 Viktor Saranidi riportò alla luce in Turkmenistan le vestigia di una cultura che fiorì nella zona tremila… - amsicora27 : RT @postpank: Prendi 4 fischi a Udine, ti viene il mal matrone, non sai come sfogarti, allora spari una notiziola a tremila per sbattere il… -