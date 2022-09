Terremoto nel Mar Ionio avvertito fino a Napoli

FuocoCinaIT : Il 5 settembre un terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito il distretto di Luding, nella prefettura di Ganzi, nel Sich… - palermo24h : Scossa di terremoto di magnitudo 5.6 nel Ragusano - NuovoSud : Scossa di terremoto di magnitudo 5.6 nel Ragusano - Luca_Mussati : @franzonil @scenarieconomic @CristinaMolendi @MarioCostanzo16 La situazione come sempre in Italia è molto più compl… - TommyBrain : Outing di Salvini e prime crepe nel fronte cobelligerante - Terremoto' -

Internazionale

... "viaggerà come l onda di compressione prima di un, rilevabile solo da apparecchiature ... un ex diplomatico a cui è stato conferito un secondo cavalierato2014. Lo stesso sir Geidt si è ...Ilè stato avvertito anche lungo la costa iblea. Diverse persone residentilitorale ragusano, tra Pozzallo, Marina di Modica e Sampieri, hanno pubblicato sui social dei post segnalando ... Terremoto nel sud della Cina Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata nel Mar Ionio, al largo dell’isola greca di Zante. Il terremoto è stato avvertito anche in ...Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la terra in Grecia stamattina. Secondo diverse segnalazioni, l'evento è stato avvertito anche in Italia.