Roma. Scomparsa 17enne, la disperazione della mamma: 'Aiutatemi a ritrovare Giada' (Di giovedì 8 settembre 2022) È uscita dalla casa famiglia sulla Prenestina dove vive e dal 6 settembre scorso ha fatto perdere le sue tracce: Giada De Luca, 17 anni, non è più rientrata e la mamma, come si può immaginare, è disperata. Sui social circolano gli appelli, la macchina della solidarietà si è messa in moto, la denuncia di Scomparsa è stata fatta e ora la speranza è quella di poter riabbracciare presto la ragazza. E chiudere questo brutto capitolo. Come era vestita Giada, al momento della Scomparsa, indossava un vestitino nero e le Nike bianche. Con sé aveva una borsetta nera e il cellulare, che da ieri mattina risulta spento. L'ultima volta è stata vista martedì 6 settembre, intorno alle 22, a Piazzale delle Gardenie, a Centocelle. Ma da quel momento di lei si sono perse le tracce. Chi contattare Chiunque veda Giada ...

