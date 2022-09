Roma, colpito alla testa mentre rientrava a casa: il vicino lo trova in condizioni gravissime (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma. Un’aggressione violenta, durante la notte. Qualcuno deve averlo colpito con una certa irruenza alla testa, provocandogli una brutta ferita. Al momento non ci sarebbero testimoni dell’accaduto. Nessuno ha visto niente o sentito qualcosa. Del resto il fatto è avvenuto di notte, lunedì scorso, non un giorno particolarmente trafficato nella Capitale. Poi, il tragico ritrovamento: un vicino di casa lo ha trovato nel suo appartamento, riverso a terra in stato di semi-incoscienza e con la testa sanguinante. Ora, l’uomo lotta tra la vita e la morte in ospedale, al Policlinico Umberto I. La violenta aggressione di notte a Roma L’aggressione è avvenuta tra la serata di lunedì 5 e le prime ore di martedì 6 settembre, in via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022). Un’aggressione violenta, durante la notte. Qualcuno deve averlocon una certa irruenza, provocandogli una brutta ferita. Al momento non ci sarebbero testimoni dell’accaduto. Nessuno ha visto niente o sentito qualcosa. Del resto il fatto è avvenuto di notte, lunedì scorso, non un giorno particolarmente trafficato nella Capitale. Poi, il tragico rimento: undilo hato nel suo appartamento, riverso a terra in stato di semi-incoscienza e con lasanguinante. Ora, l’uomo lotta tra la vita e la morte in ospedale, al Policlinico Umberto I. La violenta aggressione di notte aL’aggressione è avvenuta tra la serata di lunedì 5 e le prime ore di martedì 6 settembre, in via ...

CorriereCitta : Roma, colpito alla testa mentre rientrava a casa: il vicino lo trova in condizioni gravissime - libricome : RT @illibraio: Lunedì 12 settembre, @libricome e la 'Fondazione Musica per Roma' dedicano una serata speciale al grande scrittore @SalmanRu… - illibraio : Lunedì 12 settembre, @libricome e la 'Fondazione Musica per Roma' dedicano una serata speciale al grande scrittore… - TormalinaB : @Lorimaddo Mi rendo conto che chiamarlo drogheria è riduttivo, visto le tante cose che vende. Ci sono passata ieri… - giovannasumarte : Il mondo è colpito dalla siccità. Eppure c’è un luogo dove piove. L’autobus 38 a Roma. @atac -