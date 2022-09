Repubblica | i senatori fedeli a Mihajlovic pensano che la squadra sia meno competitiva dell’anno scorso

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 settembre 2022) L’edizione bolognese ditorna sull’esonero di Sinisadalla guida del Bologna cercando di analizzare in qualche modo i motivi e cosa potrebbe accadere ora «Lo vedo anche io che il mister fa fatica, che non e? piu? quello dei primi tempi, ma ci ha dato tanto e gli vogliamo bene», diceva una settimana fa un giocatore di Sinisa. E? un pensiero comune, per quanto in unaci siano sempre tante anime. Che all’interno del gruppo non manchino gli scontenti e? solare e inevitabile. Lo stesso tecnico serbo, in una lunga lettera di addio, ha fatto intendere chiaramente di non aver capito il perché del suo esonero «Non sono mai stato un’ipocrita, non lo sarò neanche stavolta: non capisco questo esonero. Lo accetto, come un professionista deve fare, ma ritenevo la situazione assolutamente ...