Questione energetica, vogliamo capire quanto sia importante per chi si candida (Di giovedì 8 settembre 2022) Zero Waste Italy e il Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori organizzano un workshop nazionale che si terrà sabato 10 settembre a Lucca, presso l’ex chiesina dell’Alba in via Santa Croce, per monitorare gli aspetti ambientali dei vari schieramenti e partiti che si presentano alle vicine elezioni politiche. Il workshop varerà anche un documento di sostegno all’attuazione dei 10 passi Zero Waste e all’Economia Circolare da sottoporre ai candidati dell’uninominale. Il risultato di questo monitoraggio e la pubblicizzazione dei nominativi che si impegneranno a favore dell’appello a Rifiuti Zero ed Economia Circolare verrà svolta a Roma attraverso una conferenza stampa-incontro poco prima della chiusura della campagna elettorale. vogliamo rendere chiaro quanto conta per i partiti la “Questione ambientale” che con i suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Zero Waste Italy e il Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori organizzano un workshop nazionale che si terrà sabato 10 settembre a Lucca, presso l’ex chiesina dell’Alba in via Santa Croce, per monitorare gli aspetti ambientali dei vari schieramenti e partiti che si presentano alle vicine elezioni politiche. Il workshop varerà anche un documento di sostegno all’attuazione dei 10 passi Zero Waste e all’Economia Circolare da sottoporre aiti dell’uninominale. Il risultato di questo monitoraggio e la pubblicizzazione dei nominativi che si impegneranno a favore dell’appello a Rifiuti Zero ed Economia Circolare verrà svolta a Roma attraverso una conferenza stampa-incontro poco prima della chiusura della campagna elettorale.rendere chiaroconta per i partiti la “ambientale” che con i suoi ...

ItaliaViva : Noi il tema dell'autosufficienza energetica lo abbiamo posto anni fa, quando eravamo al governo e tutti erano contr… - AnnalisaChirico : Se chiedessimo agli italiani di scegliere tra la prosecuzione delle sanzioni vs Russia e la povertà energetica (=do… - FM44748127 : RT @ninabecks1: @mrctrdsh Insieme ad altri capi di stato e politici europei per la questione energetica. Ma lei ci fa o ci è? - MaurilioVitto : RT @ninabecks1: @mrctrdsh Insieme ad altri capi di stato e politici europei per la questione energetica. Ma lei ci fa o ci è? - lucavillani : @borghi_claudio Quindi sta dicendo che negli anni scorsi, senza la questione energetica, combattere l’immigrazione… -