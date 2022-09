“Papà stava combattendo contro la leucemia”: l’importante video di Emma Marrone (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dalla dolorosa notizia della morte del padre Rosario, Emma Marrone ha deciso di pubblicare un video sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti, fan, amici, e colleghi, della vicinanza che hanno dimostrato a lei e alla sua famiglia in un momento tanto difficile. La notizia della morte di Rosario Marrone è arrivata del tutto inaspettata, e nessuno sapeva le cause, tanto che in molti utenti hanno ipotizzato correlazioni con il vaccino anti-Covid, in un modo tanto irrispettoso da aver scatenato la rabbia della cantante. Così, nella clip condivisa da Emma, e dopo aver ringraziato tutti per “L’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi”, la voce di Ogni volta è così ha voluto dire la sua su speculazioni e false notizie: Avrei voluto anche commentare tutti ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dalla dolorosa notizia della morte del padre Rosario,ha deciso di pubblicare unsul suo profilo Instagram per ringraziare tutti, fan, amici, e colleghi, della vicinanza che hanno dimostrato a lei e alla sua famiglia in un momento tanto difficile. La notizia della morte di Rosarioè arrivata del tutto inaspettata, e nessuno sapeva le cause, tanto che in molti utenti hanno ipotizzato correlazioni con il vaccino anti-Covid, in un modo tanto irrispettoso da aver scatenato la rabbia della cantante. Così, nella clip condivisa da, e dopo aver ringraziato tutti per “L’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi”, la voce di Ogni volta è così ha voluto dire la sua su speculazioni e false notizie: Avrei voluto anche commentare tutti ...

