Nizza Colonia, paura all'Allianz Riviera: un tifoso cade da 5 metri. Le condizioni (Di giovedì 8 settembre 2022) Nizza Colonia, momenti di grande paura all'Allianz Riviera quelli che hanno preceduto la partita: le condizioni del tifoso Come riferito da RMC Sport, un tifoso tedesco è caduto da un'altezza di 5 metri all'Allianz Riviera, in attesa di assistere al match tra Nizza e Colonia. Caduto dalla tribuna in seguito ad alcuni scontri, che già erano iniziati nel primo pomeriggio, l'uomo è in condizioni serie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

