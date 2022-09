Mostra Venezia, in ginocchio col diamante: proposta di matrimonio sul red carpet (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – proposta di matrimonio a sorpresa sul red carpet della 79ma Mostra di Venezia. La fortunata è Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista del Grande Fratello, sul red carpet del Lido con il fidanzato Alessandro Basciano. Mentre i due sfilavano sul tappeto rosso, all’improvviso lui si è inginocchiato davanti a flash e telecamere, tirando fuori dalla tasca una scatola con un anello di fidanzamento e chiedendo alla giovane di sposarlo. Dopo un primo momento di commozione e incredulità, la tronista ha baciato il futuro sposo lasciando intuire che la risposta sia un pieno “sì”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –dia sorpresa sul reddella 79madi. La fortunata è Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista del Grande Fratello, sul reddel Lido con il fidanzato Alessandro Basciano. Mentre i due sfilavano sul tappeto rosso, all’improvviso lui si è inginocchiato davanti a flash e telecamere, tirando fuori dalla tasca una scatola con un anello di fidanzamento e chiedendo alla giovane di sposarlo. Dopo un primo momento di commozione e incredulità, la tronista ha baciato il futuro sposo lasciando intuire che la risposta sia un pieno “sì”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

