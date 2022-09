Marco Mengoni | esce “Materia Pelle”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo il doppio Disco di Platino guadagnato da “(Terra)”, arriva il secondo album del progetto discografico die intitolato “)”.: quando)”? Certificato oggi doppio disco di platino, “(Terra)” aggiunge ulteriore prestigioso alla valanga di riconoscimenti cheha ricevuto in carriera. Sono 64 i Platini del cantautore. E chissà che “)” non faccia salire il conteggio. Il nuovo album diè disponibile da venerdì 7 ottobre per Epic Records Italy / Sony Music Italy. Si tratta il proseguimento del progetto musicale ...