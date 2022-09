L’Italia femminile al mondiale 2023 (Di giovedì 8 settembre 2022) Decisivo il 2-0 Alla Romania Valentina Giacinti al 29? e Lisa Boattin al 74?. ci arriverà grazie alle firme delle due azzurre che con i loro gol hanno battuto la Romania e regalato alL’Italia la qualificazione ai campionati che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda. Quest’estate il Paese aveva seguito con trepidazione – e forse persino troppe aspettative – la cavalcata europea della nazionale di Milena Bartolini, che dopo essere stata largamente battuta per 5-1 dalla Francia (che ha poi raggiunto le semifinali) ha perso un po’ di entusiasmo e di fiducia, tanto da non riuscire nemmeno a superare il girone. Le azzurre sono state però bravissime a risollevarsi in tempo record da questa delusione, e ieri sera hanno strappato il prestigioso pass per un mondiale in cui è certo che vorranno riscattarsi. (Almeno) L’Italia ... Leggi su notizieitaliaonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Decisivo il 2-0 Alla Romania Valentina Giacinti al 29? e Lisa Boattin al 74?. ci arriverà grazie alle firme delle due azzurre che con i loro gol hanno battuto la Romania e regalato alla qualificazione ai campionati che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda. Quest’estate il Paese aveva seguito con trepidazione – e forse persino troppe aspettative – la cavalcata europea della nazionale di Milena Bartolini, che dopo essere stata largamente battuta per 5-1 dalla Francia (che ha poi raggiunto le semifinali) ha perso un po’ di entusiasmo e di fiducia, tanto da non riuscire nemmeno a superare il girone. Le azzurre sono state però bravissime a risollevarsi in tempo record da questa delusione, e ieri sera hanno strappato il prestigioso pass per unin cui è certo che vorranno riscattarsi. (Almeno)...

