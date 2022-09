Letta chiede i voti contro il pericolo della distorsione maggioritaria che ha difeso fino all’ultimo (Di giovedì 8 settembre 2022) Enrico Letta ieri ha dichiarato testualmente (prendo la sintesi dell’intervista a Rtl direttamente dal suo profilo Twitter): «Con il taglio dei parlamentari si sarebbe dovuto cambiare la legge elettorale. Così le cose si sarebbero equilibrate. Abbiamo tentato. Non ce lo hanno permesso. Ora la riduzione dei seggi con questa legge maggioritaria rende il sistema maggioritario all’eccesso. Un rischio». Prima di passare alle opinioni, forse a questo punto è opportuno ricordare al lettore come si sono svolti i fatti. La sera stessa della sua elezione a segretario del Pd, poche ore dopo avere incassato il voto dell’assemblea su un ottimo discorso elogiato anche da questo giornale (e da me), discorso in cui non aveva fatto parola della questione, Letta si presentava in tv da Fabio Fazio dichiarandosi a favore ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 settembre 2022) Enricoieri ha dichiarato testualmente (prendo la sintesi dell’intervista a Rtl direttamente dal suo profilo Twitter): «Con il taglio dei parlamentari si sarebbe dovuto cambiare la legge elettorale. Così le cose si sarebbero equilibrate. Abbiamo tentato. Non ce lo hanno permesso. Ora la riduzione dei seggi con questa leggerende il sistema maggioritario all’eccesso. Un rischio». Prima di passare alle opinioni, forse a questo punto è opportuno ricordare al lettore come si sono svolti i fatti. La sera stessasua elezione a segretario del Pd, poche ore dopo avere incassato il voto dell’assemblea su un ottimo discorso elogiato anche da questo giornale (e da me), discorso in cui non aveva fatto parolaquestione,si presentava in tv da Fabio Fazio dichiarandosi a favore ...

christianrocca : E dopo i Rolex falsi e il ripudio del Jobs Act, Letta in un solo giorno marca la tripletta con il rafforzamento del… - laferlitacarlo : RT @PietroScagliot3: @TgLa7 @EnricoLetta Campagna elettorale di Letta: riformare il Jobs Act (fatto dal Pd), riformare il Rosatellum (fatto… - ciencio_tpw : RT @mayday_Stuart: @SilvanaColomb10 @radionowher Non è ostruzionismo. Si chiede di votare il provvedimento votando gli emendamenti che rigu… - mrghmilo : RT @mayday_Stuart: @SilvanaColomb10 @radionowher Non è ostruzionismo. Si chiede di votare il provvedimento votando gli emendamenti che rigu… - mauravalenti : RT @mayday_Stuart: @SilvanaColomb10 @radionowher Non è ostruzionismo. Si chiede di votare il provvedimento votando gli emendamenti che rigu… -