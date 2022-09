Lazio - Feyenoord 4 - 2: Sarri parte forte. Centesima vittoria europea per i biancocelesti (Di giovedì 8 settembre 2022) Una Lazio travolgente supera un Feyenoord piuttosto timido, apparso inerme sin dalle prime battute. Sarri può sorridere: un anno fa il debutto in Europa League - la sconfitta di Istanbul - condizionò ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 settembre 2022) Unatravolgente supera unpiuttosto timido, apparso inerme sin dalle prime battute.può sorridere: un anno fa il debutto in Europa League - la sconfitta di Istanbul - condizionò ...

OptaPaolo : 3' 03'' - Quello di Luis Alberto contro il Feyenoord (3’,03”) è il secondo gol più veloce segnato dalla Lazio in Eu… - TuttoMercatoWeb : Lazio-Feyenoord, un minuto di silenzio per la Regina Elisabetta: fischi dalla Curva Nord - DiMarzio : #EuropaLeague | @OfficialSSLazio, la probabile formazione di #Sarri per la gara contro il @Feyenoord - pleccese : Europa League, Lazio-Feyenoord 4-2 ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Europa League, Lazio-Feyenoord 4-2 ??Leggi di più su -